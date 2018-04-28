Авиаперелеты из Магадана в Москву и обратно подорожали больше чем в два раза

За две недели стоимость авиаперелета из Магадана Москву и обратно выросла больше чем в два раза. Средний круговой тариф составляет 52 тысячи 800 рублей. Это связано с большим дефицитом билетов на авиарейсы из Магадана в Москву, сообщает ИА MagadanMedia. Билетов эконом класса на ближайшие два месяца практически не осталось. Остались только билеты бизнес-класса. У компании «Россия» они стоят 48 тысяч 200 рублей, а у «Аэрофлота» — 72 тысячи 200 рублей в один конец. Существуют и альтернативные варианты — это рейсы в Москву с пересадкой в Хабаровске Новосибирске или Иркутске . Они обходится до 30 тысяч рублей. В мае «Россия» откроет четвертый рейс из Магадана в Москву. Вместе с одним рейсом «Аэрофлота» это составит пять рейсов в неделю. Такого количества не хватает для потока пассажиров из Магадана, хотя достаточно для потока из Москвы. Напомним, на прошлой неделе депутаты облдумы отправили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и руководителю Росавиации Александру Нерадько . Они просили предоставить дополнительные рейсы по маршрутам Магадан — Москва и Москва — Магадан.