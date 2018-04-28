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Авиаперелеты из Магадана в Москву и обратно подорожали больше чем в два раза
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Авиаперелеты из Магадана в Москву и обратно подорожали больше чем в два раза 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За две недели стоимость авиаперелета из Магадана в Москву и обратно выросла больше чем в два раза. Средний круговой тариф составляет 52 тысячи 800 рублей.
Это связано с большим дефицитом билетов на авиарейсы из Магадана в Москву, сообщает ИА MagadanMedia. Билетов эконом класса на ближайшие два месяца практически не осталось. Остались только билеты бизнес-класса. У компании «Россия» они стоят 48 тысяч 200 рублей, а у «Аэрофлота» — 72 тысячи 200 рублей в один конец.
Существуют и альтернативные варианты — это рейсы в Москву с пересадкой в Хабаровске, Новосибирске или Иркутске. Они обходится до 30 тысяч рублей.
В мае «Россия» откроет четвертый рейс из Магадана в Москву. Вместе с одним рейсом «Аэрофлота» это составит пять рейсов в неделю. Такого количества не хватает для потока пассажиров из Магадана, хотя достаточно для потока из Москвы.
Напомним, на прошлой неделе депутаты облдумы отправили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и руководителю Росавиации Александру Нерадько. Они просили предоставить дополнительные рейсы по маршрутам Магадан — Москва и Москва — Магадан.
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