Майские праздники: как уйти в отпуск и не потерять в зарплате?

В отпуск с третьего по восьмое. Как отдохнуть 11 дней в мае и не потерять в зарплате и что делают россияне, чтобы продлить себе отпуск?

Как известно, ни в январе, где длинные выходные, ни в мае, где тоже их немало, отпуск брать не рекомендуется. Иначе бухгалтерия начислит зарплату по оставшимся рабочим дням, а не как за целый месяц. Но отдохнуть, особенно на майские, всем, естественно, хочется подольше. Тут есть варианты: некоторые взяли несколько дней перед майскими праздниками. Таким образом, отпуск пришелся на апрель, а май остался нетронутым, говорит HR-директор « Tele2 Москва » Зоя Изотова.

Зоя Изотова, HR-директор «Tele2 Москва»: «Некоторые предпочли уехать уже в этот четверг и вернуться после второго числа, то есть третьего числа выйти на работу. По большей части у нас присоединили вот к этим четырем выходным — 29, 30, 1 и 2 мая — и дальше взяли третье и четвертое, ну и так далее, пятое, шестое там, получается, выходные дни. Такая большая неделя. Я могу сказать однозначно: брать выходные отпускные дни за свой счет — ну, за свой счет понятно, просто отпускные дни в мае — невыгодно вообще с точки зрения оплаты, поскольку оплата от отпуска производится по среднемесячному заработку».

То есть если брать в мае два рабочих дня в счет отпуска, причем неважно когда, то потери составят более 3% от зарплаты. Ну, например, от 100 тысяч это будет минус 3200. Работник одного из офисов Алексей считает свои потери незначительными, поэтому всегда берет отпуск в мае:

Алексей, офисный работник: «Я взял два дня отпуска — 3 и 4 мая. Несмотря на то, что я знаю о том, что это не совсем выгодно, считаю, что отдохнуть целую неделю гораздо более продуктивно и полезно, чем задумываться о какой-то экономии, причем относительно небольшой. По моим подсчетам, буквально, может быть, 1500-2000 рублей максимум. Я заранее купил билеты, что позволило мне эти деньги сэкономить».

Самое интересное во всей этой сложной арифметике то, что если взять отпуск не 3-4 мая, а с 3 по 8 мая, то вы вообще ничего не потеряете. Даже выиграете. Так как выходные тоже оплачиваются. Кроме того, можно будет отдохнуть не неделю, а целых 11 дней.