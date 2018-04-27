Роспотребнадзор начал проверку дешевых молочных продуктов

Роспотребнадзор начал проверять качество и безопасность молочной продукции, в том числе сыров и сырной продукции, из нижнего ценового сегмента, которая продается в крупных торговых сетях.

Молочники пожаловались в Роспотребнадзор, что торговцы якобы вынуждают их производить дешевые продукты, которые пользуются большим спросом. Но из-за этого страдает качество. Нереально сделать натуральное молоко по 40 рублей за литр (и это уже с торговой наценкой). Или сыр по 200 рублей за килограмм.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, пока они сделали четыре так называемые слепые выборки. Сотрудники ведомства в разных регионах России вместе с журналистами приходят в сетевой магазин, закупают несколько недорогих молочных продуктов и отправляют их в лаборатории. Там проверяют, из чего же в реальности сделаны молоко и сыр. "Эксперимент только начался, и пока проверено 20 образцов, четыре из них действительно не соответствовали заявленным на этикетках данным, — рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре. — Была обнаружена замена молочного жира растительными жирами. Можно говорить, что выявлен фальсификат". Эксперимент будет продолжаться, пока проверяющие не составят ясной картины о качестве дешевой молочной продукции на наших прилавках.

"В данный момент доля фальсифицированных товаров не превышает 5-7 процентов по рынку молочной продукции, — оценивает ситуацию председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. — Есть категории, где процент может быть выше. Это касается в том числе и сегмента низкой ценовой категории, а также молокоемкой продукции — сыра и масла".

Как уточняет Даниленко, цена является одним из главных критериев при выборе молочной продукции.

"Стоимость зависит от соотношения жира и белка в молоке, от наличия кредиторской задолженности у предприятия, от размера производства и так далее, — поясняет эксперт. — При выборе молочной продукции из низкой ценовой категории необходимо внимательно читать этикетку и состав, выяснить производителя, сопоставить цену товара и стоимость сырья для его производства".

Например, для производства сыра нужно от 12 до 20 кг молока, а закупочная цена одного кг — около 20 рублей. То есть получается уже 250-400 рублей. И это без торговых наценок". Даниленко тем не менее считает, в целом по рынку сыры безопасны и отвечают требованиям технического регламента.

Роспотребнадзор будет публиковать информацию о всех злостных нарушителях по производству молочной продукции на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей — zpp.rospotrebnadzor.ru.