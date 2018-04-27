Такие скидки по данным компании «МИЭЛЬ-Новостройки» предлагают застройщики покупателям, готовым совершить покупку со 100-процентной оплатой. Фото: www.kvobzor.ru В условиях, когда доходы покупателей не растут, самыми востребованными являются скидки от бюджета покупки. Почти 49% всех акций от застройщиков Московского региона составляют именно различные дисконтные программы, в рамках которых покупатели могут приобрести квартиру, апартаменты или машино-место со скидкой. Размер дисконта варьируется от 2% до 25% (иногда даже до 30%) и может достигать нескольких млн руб. «Денежные скидки самые востребованные у покупателей, поэтому застройщики чаще всего предлагают именно такой вариант бонуса, — поясняет генеральный директор компании „МИЭЛЬ-Новостройки“ Наталья Шаталина (на фото). По ее словам, больше всего подобных акций проводится в период праздников. В январе-феврале 2018 года доля покупок со 100-процентной оплатой выросла почти до 60%, хотя в среднем по итогам года обычно составляет около 50%. „То есть те покупатели, у которых была определенная сумма денег, но ее не хватало на приобретение квартиры, смогли совершить покупку, не прибегая к ипотеке или рассрочке“, — резюмировала эксперт. Фото: www.cdn.cian.site На втором месте по популярности идут скидки на оформление документов: на них приходится порядка 17% от общего количества акций. Чаще всего застройщик предлагает частично или полностью оплатить регистрацию ДДУ. На третьем месте — акции и специальные предложения по отделке, в рамках которых застройщик предлагает покупателю жилья отделку в подарок или со значительной скидкой. Стоимость отделки зависит от класса жилья. В Москве в экономклассе средняя стоимость отделки составляет 10—12 тыс. руб. за 1 кв. м, в комфорт-классе — порядка 14—16 тыс. руб., в бизнес-классе стоимость отделки начинается от 25—30 тыс. рублей за „квадрат“. Четвертую позицию занимают различные акции, связанные с приобретением машино-места. „Например, в премиум-классе в Москве стоимость машино-места составляет примерно от 2 до 3 млн руб., в бизнес-классе — около 1,5—2 млн руб. При 100-процентной оплате покупки застройщик может предложить скидку до 50% на покупку машино-места. Почти 7% от всего количества акций приходится именно на этот сегмент“, — поясняет Наталья Шаталина. Пятое место среди акций занимает кладовка в подарок (6%). В Москве в комфорт-классе стоимость кладовки составляет примерно 400—500 тыс. руб., в бизнес-классе — до 1 млн руб. ; в ближнем Подмосковье — 250—300 тыс. руб. Покупатели, которые готовы сразу оплатить покупку, могут получить в качестве бонуса кладовку или приобрести ее с существенной скидкой. На шестом месте — меблировка в подарок. Как показывает практика, чаще всего в подарок предлагают кухонный гарнитур. „В бизнес-классе его сумма может составлять порядка 1,5 млн руб., в комфорт-классе — около 300 тыс. руб. В экономклассе чаще всего предлагается сертификат номиналом 100—150 тыс. руб. “, — говорит Наталья Шаталина. Наконец, еще около 3% от всех акций приходится на различные розыгрыши путевок, телефонов, обратного выкупа, дополнительные и индивидуальные скидки и т.д. О том, какие виды скидок, акций и спецпредложений покупателям жилья предлагает „Полис Групп“ (15-е место в ТОП по РФ, 3-е место по Ленинградской области, 13-е место по Санкт-Петербургу), порталу ЕРЗ рассказала руководитель отдела продаж компании Ирина ОРЛЯНКИНА (на фото): „В компании „Полис Групп“ для клиентов действует система скидок и бонусов, — отметила специалист. — В частности при 100-процентной оплате покупателю предоставляется скидка в размере 20%. Данная скидка предоставляется клиентам и при покупке квартиры с использованием кредитных средств банка, так как ипотека приравнивается к 100-процентной оплате. Также для наших клиентов действуют акции от банков-партнеров, которые предлагают специальные условия для оформления кредита и сниженные процентные ставки на объекты „Полис Групп“. Сезонно проводятся и специальные акции для клиентов компании. Например, с 21 по 28 апреля 2018 года при покупке любых квартир в ЖК „ПаркЛэнд“ и ЖК „Полис на Комендантском“ от „Полис Групп“ действует дополнительная скидка в 50 тыс. руб. Для получения бонуса необходимо оформить залог в период действия акции и подписать договор не позднее 28 апреля 2018 года. Скидка предоставляется при любой форме оплаты — 100-проценная рассрочка, ипотека, не суммируется с преимуществами в рамках Корпоративной и Региональной жилищных программ. Узнать о текущих акциях можно у менеджеров в отделе продаж компании „Полис Групп“, — заключила Ирина Орлянкина. Фото: www.polis-group.ru