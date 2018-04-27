Россияне активно скупают ручные автомойки

По данным аналитической службы онлайн-сервиса для выгодных покупок Price.ru (Rambler Group) в России отмечается взрывной рост спроса на мойки высокого давления. Так в апреле по отношению к марту 2018 года прирост поисковых запросов в городе Москва составил 413%, в Поволжье 631%, в Свердловской области 704%.

Наряду с этим наблюдается сезонный всплеск активности по товарам дачной тематики. Традиционный интерес к покупке мотоблоков проявили жители Краснодарского края . Прирост поисковых обращений составил 484%. И если здесь динамика объясняется более ранним началом посевных работ, в сравнении с остальной территорией России, то рост запросов на 542% по тематике «Шатры, тенты, навесы» в Новосибирской области кажется атипичным. Аналогичная динамика в Ростовской и Челябинской областях. Не менее любопытна динамика запросов по поиску дачных качелей в Татарстане . Рост запросов составил 933%.

«Рост поисковых запросов, связанных с товарами для дачи, можно считать сезонным. Это связано с продолжительными майскими выходными, которые россияне традиционно проводят за городом, отмечает Елена Суховей, управляющий директор Price.ru (Rambler Group). При этом, рост интереса к мойкам высокого давления демонстрирует удивительную динамику. Во-многом это можно объяснить расширением ассортиментного ряда, появлением доступных моделей и стремлением людей сэкономить на повседневном обслуживании автомобилей».

Стоит также отметить, что в этом году россияне проведут отпуска в загородных домах, уделяя внимание не садоводству и не овощеводству, а неспешному отдыху и шашлыкам. Спрос на шезлонги и скамейки вырос на 229% и 194% соответственно. Дачники активно ищут выгодные предложения на средства по обустройству зон отдыха на участках: спрос на шатры и тенты вырос на 156%, на садовые качели — на 148%. Также растет интерес к аксессуарам для пикника — в апреле спрос увеличился на 149%.

Аналитики Price.ru также выделили наиболее популярные запросы среди дачников. Истинные садоводы активно интересуются способом выращивания необычных садовых культур. Так, в топ-5 запросов вошли такие запросы, как «белые огурцы», «черные помидоры», «фиолетовые помидоры», «белые баклажаны», «синяя клубника».