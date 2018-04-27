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Как уменьшить ЕНВД на кассовый вычет: пример от ФНС
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Как уменьшить ЕНВД на кассовый вычет: пример от ФНС 

Время бухгалтера 36 минут назад
Мы уже не раз писали о том, что «вмененщики» могут применить ККТ-вычет, то есть уменьшить сумму налога на расходы, связанные с покупкой онлайн-техники. Правда, есть условия: поставить на учет ККТ нужно с 01.02.2017 по 01.07.2019, в отдельных случаях до 01.07.2018. вычесть можно не более 18 тыс. за каждый аппарат.
Рассматриваемое письмо фискалов ценно тем, что в нем дан конкретный пример, показывающий на цифрах как применить вычет.
Итак, ИП купил и поставил на учет ККТ в 1 квартале нынешнего года. Цена аппарата 18 тыс. рублей. Сумма рассчитанного налога за этот период 5 тыс. рублей. Величина взносов 2 тыс. рублей. В этом случае коммерсант может скорректировать ЕНВД на полную величину взносов и на 3 тыс. рублей. Остаток в размере 15 тыс. рублей ИП вправе учесть в следующих кварталах в пределах срока, отведенного для регистрации ККТ.
ПИСЬМО ФНС РФ от 19.04.2018 № СД-4-3/7542@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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