Как уменьшить ЕНВД на кассовый вычет: пример от ФНС

Мы уже не раз писали о том, что «вмененщики» могут применить ККТ-вычет, то есть уменьшить сумму налога на расходы, связанные с покупкой онлайн-техники. Правда, есть условия: поставить на учет ККТ нужно с 01.02.2017 по 01.07.2019, в отдельных случаях до 01.07.2018. вычесть можно не более 18 тыс. за каждый аппарат.

Рассматриваемое письмо фискалов ценно тем, что в нем дан конкретный пример, показывающий на цифрах как применить вычет.

Итак, ИП купил и поставил на учет ККТ в 1 квартале нынешнего года. Цена аппарата 18 тыс. рублей. Сумма рассчитанного налога за этот период 5 тыс. рублей. Величина взносов 2 тыс. рублей. В этом случае коммерсант может скорректировать ЕНВД на полную величину взносов и на 3 тыс. рублей. Остаток в размере 15 тыс. рублей ИП вправе учесть в следующих кварталах в пределах срока, отведенного для регистрации ККТ.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»