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АКРА присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг AAA (RU)
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АКРА присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг AAA (RU) 

Lenta.ru 37 минут назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации (AAA (RU), прогноз «Стабильный»). В агентстве обратили внимание на устойчивость бизнес-модели и низкие собственные кредитные риски Корпорации.
Эксперты АКРА отметили высокую системную значимость Корпорации МСП в реализации государственной политики по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу.
«Корпорация координирует выполнение нескольких государственных программ и целевых проектов в данной сфере, непосредственно участвует в предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП, отвечает за развитие национальной системы гарантийных организаций. В этой роли Корпорация является уникальным государственным институтом развития, функционал которого не дублируется иными финансовыми институтами в РФ и не может быть им передан без существенного изменения законодательства», — отмечается сообщении агентства.
Эксперты агентства также отметили, что отдельные показатели, характеризующие кредитное качество рейтингуемой организации, свидетельствуют о низком уровне кредитного риска.
Активы Корпорации (на основе управленческой отчетности, не консолидирующей дочерние организации, в частности МСП Банк) отличаются высоким качеством — в их структуре преобладает инвестиционный портфель, представленный банковскими депозитами (около 54 процентов активов на 1 января 2018 года) в российских банках с высокими кредитными рейтингами, а также инвестициями в ОФЗ (12,2 процента). Остальные активы представлены главным образом инвестициями в дочерние организации (32,6 процента активов), в основном в МСП Банк. Пассивы Корпорации практически полностью (на 95 процентов) сформированы за счет ее собственного капитала.
Присвоение Корпорации МСП кредитного рейтинга на уровне «AAA (RU)» позволит банкам, предоставляющим кредиты субъектам МСП под гарантии и поручительства Корпорации отнести данные гарантии и поручительства в I категорию качества обеспечения в соответствии с Положением Банка России N 590-П и сократить на 100 процентов сумму создаваемых резервов по части кредита, обеспеченного гарантиями и поручительствами Корпорации.
Сокращение суммы создаваемых резервов может обеспечить снижение ставки по кредитам субъектам МСП, обеспеченным гарантиями и поручительствами Корпорации, и будет способствовать дальнейшему расширению кредитования малого и среднего предпринимательства.
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