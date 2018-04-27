Ещё
Отразить взносы в декларации возможно после перечисления их в бюджет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отразить взносы в декларации возможно после перечисления их в бюджет 

Время бухгалтера 1 час назад
Управление ФНС рассмотрело вопрос организации на УСН «Доходы».
Компанию интересовал порядок уменьшения УСН-налога на сумму страховых взносов.
Какие взносы можно отразить в декларации, фактически перечисленные или начисленные; в каком размере это возможно осуществить и как заполнить форму.
Ведомство разъяснило:
налог уменьшается на оплаченные в бюджет взносы; вычет ограничен 50 процентами от суммы УСН-налога; отразить взносы следует в строках 140-143 Раздела 2.1.1 декларации.
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 01.03.2018 № 16-15/044626@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Банк России ускорит денежные переводы Оплата поездки в отпуск работникам-«северянам» взносами не облагается Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поблагодарил россиян за понимание206
Умер Геннадий Печников4
На Украине захотели забрать Крымский мост263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине337
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН62
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение