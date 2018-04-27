Отразить взносы в декларации возможно после перечисления их в бюджет

Управление ФНС рассмотрело вопрос организации на УСН «Доходы».

Компанию интересовал порядок уменьшения УСН-налога на сумму страховых взносов.

Какие взносы можно отразить в декларации, фактически перечисленные или начисленные; в каком размере это возможно осуществить и как заполнить форму.

Ведомство разъяснило:

налог уменьшается на оплаченные в бюджет взносы; вычет ограничен 50 процентами от суммы УСН-налога; отразить взносы следует в строках 140-143 Раздела 2.1.1 декларации.

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