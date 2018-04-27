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Банк «Агророс» предлагает cash back в размере до 5% по картам Visa Platinum
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Банк «Агророс» предлагает cash back в размере до 5% по картам Visa Platinum 

Банки.ру 1 час назад
Как следует из сообщения кредитной организации, на cash back в размере до 5% можно рассчитывать за безналичные расчеты, совершенные в апреле и мае в категориях «авиалинии, авиакомпании» и «железнодорожный транспорт», в июне — в категориях «АЗС», «СТО» и «автомойки», в июле — в категории «кафе, рестораны, бары, фастфуд».
Уточняется, что выплата производится в том случае, если общая сумма безналичных операций по карте в течение отчетного месяца составит более 15 тыс. рублей. Максимальная сумма выплаты составляет 5 тыс. рублей.
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