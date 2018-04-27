Банк «Возрождение» рассказал о спецпредложении для клиентов с картой «Мир»

Клиенты банка «Возрождения», которые являются держателями карты «Мир», смогут воспользоваться специальным предложением и посетить со скидкой 5D-кинотеатр «Космическая сфера» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Банк «Возрождение» приглашает клиентов, держателей карт «Мир», воспользоваться специальным предложением национальной платежной системы, ставшей генеральным партнером нового московского центра «Космонавтика и авиация» — крупнейшего в России космического музейного комплекса.

«Для всех держателей карт «Мир» действует 20%-я скидка на билеты в центр, в 5D-кинотеатр «Космическая сфера» и на обзорную экскурсию. Держатели национальных платежных карт смогут воспользоваться скидкой как при онлайн-оплате, так и при покупке билетов в кассах на ВДНХ», — говорится в сообщении.

Центр располагается в павильоне «Космос» №34 рекреационного и музейного комплекса ВДНХ в Москве и включает три раздела, посвященных отечественной истории освоения космоса.

Посетители смогут увидеть 120 образцов летательной и космической техники — от первого спутника Земли до современных ракет, — которые раньше никогда не выставлялись в музеях, а также более 2 тысяч редких архивных документов, фото и видеоматериалов о достижениях отечественной космонавтики. Напоминаем, что в апреле не предусмотрена продажа билетов в кассах, чтобы избежать очередей.

«Банк «Возрождение» в числе первых начал выпуск карт национальной платежной системы «Мир». Сегодня клиентам банка доступны удобные и доступные дебетовые национальной платежной системы. Оформить карту «Мир» можно в любом отделении банка», — уточняется в материале.

Узнать более подробную информацию о картах можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Банковские карты» в категории «Дебетовые карты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).