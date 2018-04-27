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«Новапорт» не ждет удорожания билетов в Храброве из-за роста аэропортовых сборов
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«Новапорт» не ждет удорожания билетов в Храброве из-за роста аэропортовых сборов 

ТАСС 23 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Холдинг «Новапорт», владеющий калининградским аэропортом Храброво, не ждет роста стоимости билетов в аэропорте в связи с увеличением аэропортовых сборов. Об этом на церемонии открытия терминала аэропорта рассказал журналистам совладелец холдинга Роман Троценко.
"Сборы в стоимости билета составляют около 2%. Даже существенное увеличение сборов отражается на стоимости билета на доли процента", — отметил Троценко. Аэропортовые сборы пропорциональны размеру инфраструктуры, добавил он. «Когда появляется новый большой проект, то и сборы возрастают», — пояснил Троценко.
В то же время он отметил, что благодаря реконструкции в Храброво пришли новые авиакомпании, что ведет к снижению стоимости билетов. «Ведь стоимость билета производная от конкуренции в конкретном месте. И сейчас цены в Храброве одни из самых низких», — сказал он.
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