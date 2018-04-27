Энергобанк в мае начнет прием заявлений на льготную ипотеку

Базирующийся в Казани Энергобанк в начале мая приступит к приему заявлений на оформление льготной ипотеки с господдержкой для растущей семьи с детьми. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

Период предоставления государственной поддержки для оформления ипотечного займа при рождении второго ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го составляет три года, а при рождении в указанный период третьего ребенка — пять лет. При рождении в 2018—2022 годах у гражданина, получившего кредит по данной программе, третьего ребенка в течение периода предоставления субсидии, полученной в связи с рождением второго ребенка, период предоставления субсидии продлевается на пять лет со дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка.

При рождении не позднее 31 декабря 2022 года у гражданина, получившего кредит по данной программе, третьего ребенка после окончания периода предоставления субсидии, полученной в связи с рождением второго ребенка, предоставление субсидии возобновляется на пять лет с даты рождения третьего ребенка.

Продуктовый виджет

Процентная ставка по ипотеке на период предоставления субсидии из федерального бюджета составляет 6% годовых, базовая процентная ставка по продукту равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 процентных пункта.

Средства можно использовать для приобретения у юридического лица (первого собственника жилого помещения) жилой недвижимости на первичном рынке готового жилья (с оформленным правом собственности), приобретения у юрлица жилой недвижимости на стадии строительства (у аккредитованного банком застройщика), а также для погашения ранее выданного ипотечного кредита.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, сумма кредита — от 300 тыс. до 3 млн рублей.