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Добавляем банковскую карту в Safari на iOS
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Добавляем банковскую карту в Safari на iOS 

Apple Insider 53 минуты назад
Фото: Apple Insider
Как оплачивать покупки с веб-сайтов без поддержки Apple Pay в браузере Safari? В таком случае нам подойдет альтернативный способ — с помощью автозаполнения. Сегодня мы расскажем, как настроить эту полезную функцию.
Важно понимать, что все транзакции проходят через встроенную в сайт систему платежей, а не через Apple Pay. Поэтому следует убедиться в надежности продавца и страницы. Безопасность должна быть обеспечена протоколом HTTPS. Приступим к настройке.
Открываем «Настройки» и выбираем пункт меню «Safari», заходим в «Автозаполнение».
Находим «Сохраненные кредитные карты», потребуется идентификация по Touch ID/Face ID. Добавляем свою карту при помощи камеры или же вводом данных вручную.
Все готово. Теперь в формах оплаты можно будет вставить данные свои карты. Это безопасно, доступ к данным осуществляется только по Touch ID или Face ID.
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