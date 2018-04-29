Добавляем банковскую карту в Safari на iOS

Как оплачивать покупки с веб-сайтов без поддержки Apple Pay в браузере Safari? В таком случае нам подойдет альтернативный способ — с помощью автозаполнения. Сегодня мы расскажем, как настроить эту полезную функцию.

Важно понимать, что все транзакции проходят через встроенную в сайт систему платежей, а не через Apple Pay. Поэтому следует убедиться в надежности продавца и страницы. Безопасность должна быть обеспечена протоколом HTTPS. Приступим к настройке.

Открываем «Настройки» и выбираем пункт меню «Safari», заходим в «Автозаполнение».

Находим «Сохраненные кредитные карты», потребуется идентификация по Touch ID/Face ID. Добавляем свою карту при помощи камеры или же вводом данных вручную.

Все готово. Теперь в формах оплаты можно будет вставить данные свои карты. Это безопасно, доступ к данным осуществляется только по Touch ID или Face ID.