Дальневосточный Банк готовится обслуживать и выпускать карты JCB

Дальневосточный Банк планирует приступить к выпуску карт JCB и их обслуживанию своей в сети банкоматов и терминалов, установленных в партнерских торгово-сервисных предприятиях. Соответствующая договоренность достигнута в рамках подписанного банком лицензионного соглашения с компанией JCB International Co., Ltd. — международным подразделением JCB Co., Ltd.

На сегодняшний день сеть эквайринга Дальневосточного Банка включает 311 банкоматов и 4 054 терминала, напомнили в финучреждении.

«Реализация данного проекта обеспечит банку возможность эмитировать все виды карточных продуктов международной платежной системы JCB, позволяющих совершать операции как на территории России , так и за ее пределами», — отметил президент Дальневосточного Банка Валерий Павлюк. По его словам, общее количество эмитированных банком карт превышает 800 тыс.

«Мы надеемся, что новый продукт, который банк предложит уже существующим и новым клиентам, обеспечит более комфортные и выгодные расчеты для российских бизнесменов и туристов, которые часто посещают Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всем новым держателям карт JCB также будут доступны уникальные предложения и скидки по всему миру от платежной системы JCB. Внедрение приема карт JCB в терминальной и банкоматной сети банка будет… способствовать развитию въездного туризма в регионе. Держатели карт JCB из Японии, Китая Кореи , Тайваня, путешествующие в Россию на Дальний Восток, смогут чувствовать себя более уверенно в поездках. Прием карт JCB также важен и для держателей карт JCB в России, где карты JCB выпускаются с 2015 года и количество карт постоянно растет», — комментирует старший вице-президент JCB International Юичиро Кадоваки.

