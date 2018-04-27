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Доход от выкупа участка для госнужд входит в базу по прибыли
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Доход от выкупа участка для госнужд входит в базу по прибыли 

Время бухгалтера 2 часа назад
В ст. 247 и 248 НК РФ сказано, что налогом на прибыль облагается выручка компании от реализации продукции и доходы, полученные вне реализации. Из этих сумм можно вычесть размер понесенных трат в порядке, закрепленном в НК РФ.
Финансисты напоминают, что реализацией по ст. 39 НК РФ считается переход права собственности на продукцию или оказание услуг на платной основе. Выкуп земли, принадлежащей плательщику, для нужд государства или муниципалитета также входит в категорию реализации.
Когда плательщик продает имущество, к примеру, землю, он может вычесть из доходов от этой сделки цену покупки имущества. Если землю выкупают для госнужд, у плательщика также появляется доход. Рассчитывая базу по прибыли, из него можно вычесть сумму трат, понесенных бывшим владельцем земли в связи с покупкой участка.
ПИСЬМО Минфина РФ от 30.03.2018 № 03-03-06/1/20375
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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