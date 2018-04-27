Как заполнить РСВ, если сумма пособий превысила размер взносов

Суммы взносов по ВНиМ к уплате отражаются по строке 090 приложения № 2 к разд. 1 РСВ. Если сумма выплаченных пособий превысила размер посчитанных взносов, то именно она указывается с соответствующих графах данной строки. В первом случае в поле «признак» ставится 1, во втором — 2. Если размер пособий в целом за квартал превысил величину взносов, то в графе 4 строки 090 также пишется признак «2».

Указанные данные переносятся в разд.1 РСВ:

суммы к уплате в бюджет (с признаком «1») — в строки 110 — 113 разд. 1 РСВ; суммы превышения расходов над взносами (с признаком «2») — в строки 120 — 123 разд. 1 РСВ.

Важный момент: в раз. 1 строки 110 и 120 не могут быть заполнены одновременно.

Если величина выплаченного соцобеспечения превысила сумму взносов по ВНиМ, то эту разницу можно либо зачесть в счет уплаты данного вида взносов в будущем, либо возместить деньги через в ФСС.