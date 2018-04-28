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Отключенное водоотведение заставило восемь должников за ЖКУ из Лосинки оплатить «коммуналку»
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Отключенное водоотведение заставило восемь должников за ЖКУ из Лосинки оплатить «коммуналку» 

Управа района Лосиноостровский 58 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Восемь должников за жилищно-коммунальные услуги из Лосиноостровского, которым отключили услугу водоотведения, с начала года выплатили свои долги управляющей компании. Об этом сообщили в юридическом отделе ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района».
— Всего с начала года заглушки были установлены в 68 квартирах; восемь из них демонтированы после оплаты долгов, — пояснил собеседник издания.
Кроме того, с начала года в суд было подано 34 исковых заявления на жителей, общая задолженность за «коммуналку» которых составила более 2,9 млн рублей.
Отметим, что в случае временных жизненных трудностей всегда можно обратиться в управляющую компанию и заключить соглашение о реструктуризации. Тогда коммунальные платежи не столь сильно ударят по кошельку. (иб)
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