Отключенное водоотведение заставило восемь должников за ЖКУ из Лосинки оплатить «коммуналку»

Восемь должников за жилищно-коммунальные услуги из Лосиноостровского, которым отключили услугу водоотведения, с начала года выплатили свои долги управляющей компании. Об этом сообщили в юридическом отделе ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района».

— Всего с начала года заглушки были установлены в 68 квартирах; восемь из них демонтированы после оплаты долгов, — пояснил собеседник издания.

Кроме того, с начала года в суд было подано 34 исковых заявления на жителей, общая задолженность за «коммуналку» которых составила более 2,9 млн рублей.

Отметим, что в случае временных жизненных трудностей всегда можно обратиться в управляющую компанию и заключить соглашение о реструктуризации. Тогда коммунальные платежи не столь сильно ударят по кошельку. (иб)