Как выбрать полис ДМС: советы экспертов 

Кроме того, уровень бесплатного обслуживания часто оставляет желать лучшего. Это заставляет многих пациентов обращаться в частные клиники либо в те же государственные, но за деньги. Если за услугу все равно придется платить, то есть смысл задуматься о приобретении полиса ДМС. В отличие от ОМС, полис ДМС обеспечивает ускоренное предоставление медицинских услуг, с повышенным уровнем сервиса, и с более широким выбором медучреждений. «Список услуг, оказываемых по полису добровольного медицинского страхования, значительно шире аналогичного перечня обязательного медицинского страхования. Полис ОМС — базовая программа оказания медицинской помощи, которая входит и в ДМС», — говорит главный врач сети медицинских центров «Медскан» Дмитрий Горнастолев. По его словам, покупка полиса ДМС обходится значительно дешевле, чем периодическое посещение той же частной медицинской клиники без полиса, что значительно экономит бюджет. При этом некоторые страховые компании предоставляют рассрочку на оплату полиса ДМС. Кроме того, приобретение полиса ДМС позволяет получить социальный налоговый вычет, вернув часть потраченных денег. Если у вас нет проблем особых со здоровьем, то переплачивать за полис не стоит. Несколько плановых посещений в течение года не будут накладными даже в частной клинике. А вот если вы регулярно сдаете анализы, не входящие в ОМС (например, исследование уровня гормонов в крови, регулярное стационарное лечение), то приобретение ДМС поможет сэкономить. Главное — заранее узнать, с чем конкретно вы имеете проблемы, и определиться со списком услуг. Какие услуги выбратьЧастным лицам имеет смысл приобретать полис ДМС в минимальном наполнении, чтобы иметь возможность оптимизировать с точки зрения времени процесс получения медицинских услуг в рамках ОМС, говорит генеральный директор российского представительства Madanes Advanced Healthcare Services Елена Солопова. «Можно выбрать, например, покрытие затрат на медицинские обследования и анализы. На сегодняшний день полис ДМС с минимальным покрытием стоит от 10 тысяч рублей в год, он включает в себя амбулаторно-клиническую помощь и вызов врача на дом», — советует эксперт. По словам директора по работе с партнерами компании «МЕДО» Дмитрия Абанина, программы ДМС сегодня максимально гибкие. В первую очередь, при заключении договора ДМС необходимо ознакомиться с программой страхования и выбрать только то, что вам действительно нужно. Стандартный набор («золотой стандарт ДМС») обычно включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь с вызовом врача на дом, стоматологическую помощь, скорую и неотложную помощь, экстренную и плановую госпитализацию. При этом полис можно собрать, как конструктор. Дополнительные опции, которые можно добавить в полис ДМС:· экстренная поликлиническая и стационарная помощь на территории РФ· личный лечащий врач· офисный врач· санаторно-курортное лечение· дородовое наблюдение· программы родовспоможения· аптечное страхованиеОдин из последних трендов — включение в программы ДМС телемедицинских консультаций. Такая опция востребована, особенно при корпоративном страховании, так как обеспечивает комфорт для пациента (консультирование в том месте и в то время, когда это удобно), а также позволяет избежать трат времени на посещение клиник тогда, когда в этом нет необходимости, рассказала управляющий директор по ДМС Группы «Ренессанс страхование» Наталья Харина. «По нашей статистике по итогам первого года действия программы примерно в 25% случаев телемедицинской консультации достаточно для решения проблемы клиента», — отмечает эксперт. Кроме того, по ее словам, некоторые страховые компании включают в свои программы ДМС мероприятия превентивной медицины, позволяющие снизить заболеваемость персонала и уменьшить потери рабочего времени из-за заболеваний. Например, «Ренессанс страхование» проводит различного рода диспансеризации, программы вакцинации сотрудников, мероприятия по стимулированию здорового образа жизни. Что не входит в полис ДМСНекоторые услуги не входят даже в самый полный пакет полиса. За редким исключением это:· психиатрия· лечение онкологических заболеваний· особо опасных инфекций и ВИЧ· косметологические услуги· пластические операции · протезирование· наследственные и генетические заболевания. Лайфхаки для пациентов· Приобретать полис ДМС лучше через страховую компанию, а не непосредственно в клинике. У пациента появляется свобода выбора — если не понравилась одна поликлиника, всегда можно пойти в другую, так как в ДМС от страховой компании входит большое количество разных поликлиник. · В поликлинике могут навязать ненужные услуги, анализы и обследования, которые не входят в систему ДМС и за них придется платить. При покупке ДМС от страховой компании поликлиника отчитывается перед страховой за каждое действие и не может просто так что-то назначить. · Пакет ДМС для корпоративных клиентов чаща всего выгоднее, чем для частных лиц. Для частных клиентов некоторые страховые предлагают договор с ограниченным списком поликлиник (только одной сети), без ряда услуг, которые доступны по корпоративной страховке (например, МРТ). Если вам нужен полис ДМС, имеет смысл договориться с коллегами и оформить его коллективно через компанию. Где примут по полису ДМСКак отмечает директор департамента андерайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахование» Александр Лапунов, сегодня активно ведется жилищное строительство, в том числе в Подмосковье, и спрос на возможность обслуживаться в медицинских учреждениях рядом с домом неуклонно растет. Рынок отвечает на это открытием новых коммерческих клиник и расширением коммерческой деятельности существующих муниципальных учреждений области. Поэтому сегодня с полисом ДМС вас примут во многих клиниках. Со списком медучреждений, предоставляющих услуги, можно и нужно ознакомиться заранее в страховой компании. Лидерами по оказанию услуг в рамках ДМС в Москве и Подмосковье являются: «ЕМС», АО «Медицина», клиники Управделами Президента РФ, «Медси», МК «Семейный доктор», Центральная поликлиника Литфонда, сеть клиник «Семейная», Семейные поликлиники в Московской области, «Вита Медикус» (г. Видное), Андреевские больницы «НЕБОЛИТ», «Будь здоров», АВС-Медицина, «Доктор рядом», «Поликлиника.ру», сеть стоматологий «Зуб.ру», «Первый доктор», поликлиника Семашко, «Инпромед», сеть центров «Верамед», медицинские центры «Он Клиник», «Медлайн Сервис» (СОН-Мед), «Астери», «Добромед», «Интермедсервис плюс», «Центромед». Надежда Бабушкина