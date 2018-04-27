Вводятся меры по предупреждению банкротства страховых организаций 

В Законы об организации страхового дела, о банкротстве и о Центробанке внесены нормы, направленные на предупреждение банкротства страховых организаций, и описывающие особенности этой процедуры в отношении таких компаний.
Для этого расширены полномочия Банка России по контролю финансового состояния страховых компаний.
1) он может проводить оценку их активов и пассивов, а также требовать от страховой компании указывать в ее отчетности данные, полученные на основании такой оценки;
2) выдавать предписание об устранении нарушений, в частности, в случаях:
— несоблюдении страховщиком требований к финансовой устойчивости и платежеспособности;
— уменьшении величины собственных средств по итогам отчетного периода ниже уставного капитала;
— несоблюдения страховой организацией порядка и условий инвестирования своего капитала;
3) вводить ограничение или запрет на совершение отдельных сделок, в частности:
— связанных с передачей недвижимости в аренду, залог, в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц;
— связанные с получением займов, кредитов, уступкой прав требований, переводом и прощением долга;
— на осуществление финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
4) ограничивать или приостанавливать действие лицензии на срок до одного года:
— ограничение означает запрет заключать новые договоры страхования по отдельным видам страхования и вносить изменения в уже заключенные договоры этого вида;
— приостановление означает запрет заключать любые договоры страхования и вносить изменения в уже заключенные договоры;
5) отзывать лицензию;
6) участвовать в непосредственном предупреждении банкротства:
— приобретать и продавать акции (доли в уставном капитале) страховых организаций;
приобретать и продавать их имущество и имущественные права;
— предоставлять им субординированные займы;
— создавать Фонд консолидации страхового сектора.
В случае назначения временной администрации контрольный орган вправе ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов страховой организации на срок до 3-х месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.
Действие моратория не будет распространяться, в частности:
— на требования граждан, перед которыми страховая организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;
— на требования граждан по выплате выходных пособий и оплате труда граждан, работающих по трудовому договору (контракту);
— на требования по выплате страхового возмещения по произошедшим страховым случаям.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018
Вступает в силу 08.06.2018
(за исключением отдельных положений)
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