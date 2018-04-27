Вводятся меры по предупреждению банкротства страховых организаций

В Законы об организации страхового дела, о банкротстве и о Центробанке внесены нормы, направленные на предупреждение банкротства страховых организаций, и описывающие особенности этой процедуры в отношении таких компаний.

Для этого расширены полномочия Банка России по контролю финансового состояния страховых компаний.

1) он может проводить оценку их активов и пассивов, а также требовать от страховой компании указывать в ее отчетности данные, полученные на основании такой оценки;

2) выдавать предписание об устранении нарушений, в частности, в случаях:

— несоблюдении страховщиком требований к финансовой устойчивости и платежеспособности;

— уменьшении величины собственных средств по итогам отчетного периода ниже уставного капитала;

— несоблюдения страховой организацией порядка и условий инвестирования своего капитала;

3) вводить ограничение или запрет на совершение отдельных сделок, в частности:

— связанных с передачей недвижимости в аренду, залог, в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц;

— связанные с получением займов, кредитов, уступкой прав требований, переводом и прощением долга;

— на осуществление финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

4) ограничивать или приостанавливать действие лицензии на срок до одного года:

— ограничение означает запрет заключать новые договоры страхования по отдельным видам страхования и вносить изменения в уже заключенные договоры этого вида;

— приостановление означает запрет заключать любые договоры страхования и вносить изменения в уже заключенные договоры;

5) отзывать лицензию;

6) участвовать в непосредственном предупреждении банкротства:

— приобретать и продавать акции (доли в уставном капитале) страховых организаций;

приобретать и продавать их имущество и имущественные права;

— предоставлять им субординированные займы;

— создавать Фонд консолидации страхового сектора.

В случае назначения временной администрации контрольный орган вправе ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов страховой организации на срок до 3-х месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.

Действие моратория не будет распространяться, в частности:

— на требования граждан, перед которыми страховая организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

— на требования граждан по выплате выходных пособий и оплате труда граждан, работающих по трудовому договору (контракту);

— на требования по выплате страхового возмещения по произошедшим страховым случаям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Официальный интернет-портал правовой информации:

http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018

Вступает в силу 08.06.2018

(за исключением отдельных положений)

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