Майнеры увеличили доход производителя видеокарт на 10% в первом квартале

Производитель видеокарт AMD сообщил, что продажи оборудования для майнинга принесли 10% дохода компании за первый квартал 2018 года. «Рост продаж наших продуктов Radeon был обеспечен спросом как со стороны геймеров, так и со стороны майнеров. При этом блокчейн принес нашей компании примерно 10% всех доходов за первый квартал», — отметил Девиндер Кума, финансовый директор AMD, отчитываясь в среду о финансовых показателях своей фирмы. Сегмент графических карт и аппаратного обеспечения AMD вырос в первом квартале 2018 года на 95% по сравнению с показателями прошлого года благодаря геймерам и майнерам, уверен менеджер. При этом Devinder Kuma верит, что блокчейн-индустрия продолжит вносить все больший вклад в развитие этого рынка. Мы уже писали о том, что AMD выпускает обновления для своего процессора специально для майнеров.