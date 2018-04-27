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Майнеры увеличили доход производителя видеокарт на 10% в первом квартале
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Майнеры увеличили доход производителя видеокарт на 10% в первом квартале 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Производитель видеокарт AMD сообщил, что продажи оборудования для майнинга принесли 10% дохода компании за первый квартал 2018 года. «Рост продаж наших продуктов Radeon был обеспечен спросом как со стороны геймеров, так и со стороны майнеров. При этом блокчейн принес нашей компании примерно 10% всех доходов за первый квартал», — отметил Девиндер Кума, финансовый директор AMD, отчитываясь в среду о финансовых показателях своей фирмы. Сегмент графических карт и аппаратного обеспечения AMD вырос в первом квартале 2018 года на 95% по сравнению с показателями прошлого года благодаря геймерам и майнерам, уверен менеджер. При этом Devinder Kuma верит, что блокчейн-индустрия продолжит вносить все больший вклад в развитие этого рынка. Мы уже писали о том, что AMD выпускает обновления для своего процессора специально для майнеров.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock
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