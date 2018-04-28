В Думу внесен проект о снижении зарплаты депутатов до 35 тысяч рублей

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе. Поправки Миронов анонсировал накануне, приурочив это ко дню российского парламентаризма (27 апреля). Готовые пожертвовать высокими доходами авторы отмечают, что депутаты Госдумы и сенаторы получают ежемесячное денежное вознаграждение плюс поощрения в том же размере, что и федеральные министры. Правда, снизить зарплаты предлагается только парламентариям. Разработчики указывают, что доход депутатов ГД два года назад достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России Зарплата парламентариев «устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», гласят материалы законопроекта. Авторы также хотят отменить привилегии, которые есть у членов Госдумы и Совфеда по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Подобные инициативы помогут сделать парламентариев ближе к народу, считает Миронов.