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Аналитики назвали стоимость самой дорогой квартиры в Красноярске
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Аналитики назвали стоимость самой дорогой квартиры в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Четырехкомнатную квартиру с колоннами на улице Горького в Красноярске выставили на сайте продажи недвижимости за 42 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Источник фото: N1.ru  На площади 305 квадратных метров уместились четыре балкона, три лоджии и главная «изюминка» — колонны, которые есть даже в ванной.
Источник фото: N1.ru  Квартира на Горького сейчас самая дорогая среди квартир, находящихся в продаже. Вторая по стоимости квартира Красноярска продается за 25 миллионов рублей
— пресс-служба портала о недвижимости N1.ru.
Так называемая элитная квартира в Красноярске площадью 160-170 квадратных метров сегодня обойдется покупателю обойдется в 15 миллионов рублей. Квадратный метр здесь, в среднем, стоит 90 тысяч рублей. Стоит отметить, что Красноярский край занимает первое место в стране по самой дешевой недвижимости.
Тем временем о самых дорогих дачных участках рассказали аналитики. Самые высокие цены на дачи были зафиксированы в Крыму.
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