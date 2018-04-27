Аналитики назвали стоимость самой дорогой квартиры в Красноярске

Четырехкомнатную квартиру с колоннами на улице Горького в Красноярске выставили на сайте продажи недвижимости за 42 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.

Источник фото: N1.ru На площади 305 квадратных метров уместились четыре балкона, три лоджии и главная «изюминка» — колонны, которые есть даже в ванной.

Источник фото: N1.ru Квартира на Горького сейчас самая дорогая среди квартир, находящихся в продаже. Вторая по стоимости квартира Красноярска продается за 25 миллионов рублей

— пресс-служба портала о недвижимости N1.ru.

Так называемая элитная квартира в Красноярске площадью 160-170 квадратных метров сегодня обойдется покупателю обойдется в 15 миллионов рублей. Квадратный метр здесь, в среднем, стоит 90 тысяч рублей. Стоит отметить, что Красноярский край занимает первое место в стране по самой дешевой недвижимости.