Время тратить

В последнее время все больше покупок совершается в интернете. Активность магазинов стремительно перетекает в сферу онлайн-продаж. Сегодня практически невозможно встретить людей, которые хотя бы раз в жизни не совершали покупок в сети. Зачастую понравившийся товар в интернете обходится дешевле, чем в обычном магазине. Однако на онлайн-покупках можно не только сэкономить, но и заработать.

Расплачиваясь в интернет-магазине, покупатель имеет возможность вернуть обратно часть потраченной на покупку товара суммы. Подобные услуги предоставляют кешбэк-сервисы. Только в России их насчитывается порядка ста. Тем не менее за несколько лет работы только некоторые из кешбэк-сервисов, показавшие себя особенно хорошо, завоевали доверие пользователей.

Особенно выгодные условия, позволяющие не только сэкономить на покупке, но и заработать, предлагает кешбэк-сервис Megabonus. Причиной тому служит многоуровневая программа лояльности, благодаря которой покупатель может за короткое время значительно увеличить процент суммы, возвращаемой за покупки. Например, на одном из популярнейших китайских ресурсов AliExpress размер кешбэка может вырасти с 3,27 до 4,91 процента. Сравнение с ведущими кешбэк-сервисами показывает, что в перспективе Megabonus предлагает лучшие условия. Например, на том же AliExpress размер кешбэка у LetyShops варьируется от 3 до 3,9 процентов, тогда как у Kopikot он вообще не меняется и равен 3,55 процента.

Программа лояльности Megabonus состоит из семи уровней. Уровни программы видны зарегистрированным пользователям в личном кабинете. На первом уровне «Новичок» начальная ставка кешбэка равна ставке магазина. Например, на AliExpress ставка равна 3,27 процента от стоимости заказа, тогда как в Bangood — 3,19 процента. А в некоторых популярных магазинах размер кешбэка Megabonus даже на начальном уровне начинается с 16 процентов и выше. Уже на минимальном уровне Megabonus дает больше, а на каждом следующем уровне программы лояльности происходит плавное увеличение процента кешбэка по сравнению со стартовым значением.

Программа лояльности Megabonus устроена таким образом, что пользователь может достаточно быстро перемещаться вверх по уровням, тем самым увеличивая размер кешбэка. Например, для того чтобы достичь второго уровня «Арифметик», достаточно накопить всего 1 доллар кешбэка, что сразу на 7 процентов увеличивает его ставку. Третий уровень «Купец» предполагает экономию 2 долларов, ставка таким образом вырастает уже на 14 процентов. В итоге пятого уровня «Шопоголик» можно достичь, накопив 21 доллар (прирост в 31 процент к ставке), или всего 1200 рублей.

Для сравнения, в программе лояльности LetyShops ставка кэшбэка будет увеличена на 30 процентов только на максимальном уровне LetyGold. И только при накоплении более 10 000 рублей.

Двигаясь выше в программе лояльности, активные покупатели могут сэкономить еще больше. Чтобы оказаться на шестом уровне «Казначей», достаточно сохранить 144 доллара (плюс 40 процентов к ставке). Это может занять несколько больше времени, чем движение вверх с первого на пятый уровень, однако все же не потребует крупных покупок. Сложнее достигнуть седьмого, максимального, уровня «Мастер над монетой», когда необходимо сохранить 2574 доллара, однако оно того стоит — пользователь получает заветные плюс 50 процентов к ставке.

На первый взгляд это может показаться практически невозможным, однако не стоит забывать, что с ростом ставки кешбэка в программе лояльности растет и скорость достижения новых уровней, так как процент кешбэка увеличивается вместе с накопленной суммой кешбэка.

В пользу быстрого движения вверх пользователей свидетельствует статистика, согласно которой большинство пользователей Megabonus ежегодно совершают всего 50 покупок, экономя при этом от 200 до 400 долларов. Этого вполне достаточно для достижения шестого уровня в программе лояльности. При этом самые активные пользователи Megabonus делают за год более тысячи покупок и возвращают до ста тысяч долларов. В арсенале Megabonus есть возможности не просто экономить, а регулярно зарабатывать с помощью кешбэк-сервиса.

Первый способ достижения высшего уровня финансового просветления — быстро вырасти в программе лояльности. Для этого достаточно приобретать больше товаров. Тогда Megabonus поделится доходами, получаемыми за покупки от магазинов-партнеров, ведь кешбэк-сервис заинтересован в как можно большем числе покупок. Верхний порог суммы кешбэка, которую можно сэкономить, вообще не ограничен.

Например, только на покупке фотоаппарата Nikon стоимостью 17 607,34 рубля на AliExpress пользуясь Megabonus можно сэкономить от 575,76 до 864,52 рубля. Для сравнения, экономия с LetyShops составит всего от 528,22 до 686,04 рубля.

Однако кроме активного совершения покупок, существуют множество других способов вырасти в программе лояльности и не только сэкономить свои средства, но и заработать. Для этого, в частности, пользователь Megabonus может воспользоваться программой «Приведи друга».

Согласно программе «Приведи друга», участник кешбэк-сервиса получает вознаграждение от покупок каждого нового приглашенного им пользователя Megabonus. Тогда как в большинстве популярных кешбэк-сервисов размер вознаграждения за покупки приглашенного друга варьируются от 15 до 30 процентов, в Megabonus он равен 50 процентам в течение первого полугода. Приглашенные друзья при этом получают свой кешбэк полностью.

Например, за покупку на AliExpress ноутбука стоимостью 12 797 рублей минимальный кешбэк составит 418,47 рубля. Эту сумму полностью получит приглашенный, а пригласившему Megabonus перечислит на счет кешбэка со статусом «От друга» в личном кабинете вознаграждение в размере 209 рублей. Таким образом, чем больше друзей приглашает пользователь, тем быстрее растет накапливаемый им кешбэк и тем скорее можно продвинуться в программе лояльности.

На самом деле активными покупками и приглашением друзей не ограничивается возможность быстрого увеличения процента кешбэка. Еще одна возможность получать больший процент с покупок — размещение кешбэк-ссылок на понравившиеся товары из магазинов-партнеров на личных страницах в популярных социальных сетях. Если друг пользователя воспользуется такой рекомендацией — перейдет по ссылке и совершит покупку, — владелец страницы получит вознаграждение на кешбэк-счет в личном кабинете Megabonus.

Если зарабатывать по максимуму, то не стоит ограничиваться только друзьями. Кешбэк-ссылки можно оставлять в любых доступных для этого местах. К примеру, писать положительное отзывы про Megabonus на сайтах отзывов, оставляя ссылку для привлечения пользователей. Также можно оставлять комментарии со ссылкой под статьями про магазины или кешбэк-сервисы. В частности, под обзорами кешбэк-сервисов или статьями о покупках в интернет-магазинах. Приветствуется размещение ссылки на личных страницах или сайтах. Опытом реальной экономии с Megabonus удобно делиться, создавая группы в соцсетях, где можно приглашать друзей и предлагать им зарегистрироваться по ссылке. Эти способы работают: с момента действия программы лояльности создано около 30 тысяч кешбэк-ссылок, которые позволили пользователям заработать более 28 тысяч долларов.

Недавно у Megabonus появился новый функционал и способ увеличения кешбэка — промокоды. Они позволяют резко повысить уровень кешбэка или получить определенную сумму на счет. Это тоже подходящий вариант быстрее повысить свой уровень в программе лояльности. Обычно промокоды Megabonus использует при проведении акций, потому выпускает их в ограниченном количестве и на определенный срок. Для получения промокода необходимо следить за новостями Megabonus — в блоге, социальных сетях и новостных изданиях.

Сегодня Megabonus работает на территории 130 стран мира более чем с 700 интернет-магазинами. Размер кешбэка в них достигает 40 процентов от стоимости покупки. Среди наиболее популярных у пользователей площадок на территории России и стран СНГ — M.Video , Aviasales, «Юлмарт», «Связной», Booking.com, Lacoste, MyToys и многие другие. Кешбэк-сервис продолжает непрерывно развиваться и подключать все новых партнеров к своей сети, чтобы выбор магазинов также непрерывно расширялся.

Выбор Megabonus в качестве домашнего кешбэка обеспечит сразу тройную выгоду: возможность покупать дешевле других, зарабатывать и расти в программе лояльности. А сверх того — получать от этого процесса удовольствие. Все просто. Осталось начать экономить и зарабатывать с Megabonus.