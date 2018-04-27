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В Кировской области увеличат налоговые ставки на игорный бизнес
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В Кировской области увеличат налоговые ставки на игорный бизнес 

Чемпионат.com 1 час назад
В Кирове на заседании комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств депутаты рассмотрели законопроект об изменении ставок налогов на игорный бизнес.
Областной законопроект подготовлен региональным министерством финансов в связи с изменениями в налогообложении объектов игорного бизнеса, принятыми на федеральном уровне. Установлены новые минимальный и максимальный размеры налоговых ставок, в пределах которых субъектам Российской Федерации предоставлено полномочие на своих территориях принимать фиксированные налоговые ставки.
По объектам игорного бизнеса, расположенным на территории Кировской области, как и во многих других субъектах Федерации, предложены максимально возможные налоговые ставки:
— за один процессинговый центр тотализатора и процессинговый центр букмекерской конторы сумма налогов составит 250 тыс. рублей;
— за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора — 3 млн рублей;
— за один пункт приёма ставок тотализатора и пункт приёма ставок букмекерской конторы — 14 тыс. рублей.
Представляя на комитете законопроект «О внесении изменения в Закон Кировской области „О налоговых ставках на игорный бизнес в Кировской области“, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева пояснила, что в настоящее время в нашем регионе зарегистрировано 28 букмекерских контор, бюджетные поступления от которых в общей сумме составляют 2 млн рублей в год. В случае принятия законопроекта поступления составят 4 млн рублей. Процессинговых центров в Кировской области нет.
Депутаты комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.
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