ГУ ЦБ по ЦФО: в I квартале от жителей Московского региона поступило более 15 тыс. обращений

Московской области в В I квартале 2018 года от жителей Москвы Банк России поступило 15 279 обращений. Это на 14,4% меньше, чем кварталом ранее, сообщили в пресс-службе пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«Порядка 71,8% обращений касались взаимоотношений граждан с кредитными организациями. Около трети из написавших по этой теме обратились с вопросами относительно потребительского кредитования; 22,6% обращений было связано с темой ипотеки; 8,7% — с темой банковских карт и банкоматов. Около 12% от общего числа обращений в Банк России жителей Москвы и Подмосковья в январе—марте этого года касалось деятельности страховых компаний. Подавляющее большинство из этих потребителей (64,5%) жаловались на различные аспекты, связанные с ОСАГО. Треть из таких жалоб касалась неверного применения коэффициента бонус-малус при установлении цены полиса автогражданки, 21,7% обратившихся обращали внимание мегарегулятора на проблемы с е-ОСАГО», — говорится в релизе.