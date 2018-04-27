Анализ фрибетов среди российских букмекеров

Борьба за клиентов перед ЧМ-2018 обостряется. Значит, у игроков появляется возможность выбирать.

Чем ближе домашний чемпионат мира по футболу — 2018, тем больше и разнообразнее бонусы букмекерских компаний, ведущих борьбу за новых клиентов. Объём ставок во время ЧМ-2018 в России будет на 80-115% больше, чем средний месячный оборот пари на футбол. Игра стоит свеч, и в гонке за новыми клиентами букмекеры регулярно предлагают потенциальным клиентам разнообразные бонусы. Самый безопасный и понятный бонус — фрибет (бесплатная ставка), но и в этом случае существует несколько важных условий. Их необходимо принимать во внимание при выборе букмекера. В этом материале мы сравним приветственные бонусы разных операторов, выявим основные уловки игорных компаний и определим, кто из российских букмекеров предлагает новичкам самый выгодный фрибет.

На что нужно обращать внимание?

1. Условия вывода

В некоторых компаниях для вывода фрибета придётся сделать пари на сумму, превышающую размер бонуса в 5-10 раз. В итоге игрок оказывается в глубоком минусе. Например, в «Пари-матч» необходимо проставить сумму фрибета в 10-кратном размере, в «1хСтавка» — в 3-кратном, а клиентам Winline и вовсе придётся сделать пари на сумму, превышающую объём бонуса в 20 раз. В «Лиге Ставок» выплата выигрыша с фрибета производится только после первой онлайн-ставки. В «Бетсити», помимо этого условия, невозможно вывести средства с бонусного счёта. Обе компании вычтут размер фрибета из выигранной суммы. В 888.ru вывод возможен начиная с суммы в 1 тыс. рублей. В группу операторов с лучшими условиями вывода входят bwin и «Фонбет» , каждый из которых вычитает размер фрибета из суммы выигрыша без дополнительных условий.

2. Коэффициент и тип ставки, при которых можно использовать фрибет

Не везде фрибетом можно пользоваться без ограничений. Некоторые операторы вводят дополнительные условия — устанавливают минимальный коэффициент и ограничения на тип событий. В Winline нельзя сделать бесплатную ставку, если её коэффициент будет ниже 1.30. Чуть выше отметки установлены в «1хСтавка» и «Пари-матч» (по 1.50). Помимо этого, клиенты «1хСтавка» могут использовать фрибет только в экспрессе из трёх и более событий. Такой же пункт есть и у 888.ru, но этот оператор не накладывает ограничения по коэффициенту. Например, клиенты могут включить в экспресс три события с коэффициентом в 1.01 и использовать фрибет. У Winline есть ограничение — фрибет можно использовать только для ставки на спортивное событие. В «Лиге Ставок», «Бетсити», bwin и «Фонбет» ограничений по коэффициенту и типу ставок нет.

3. Размер фрибета и необходимость внесения депозита

Среди всех представителей рынка только bwin и «Лига Ставок» не требуют для получения фрибета внесения депозита. У четырех операторов есть фиксированный размер бесплатной ставки: это «Лига Ставок» и «Бетсити» (по 500 рублей), bwin (300 рублей) и 888.ru (1 тыс. рублей). У остальных компаний размер бесплатной ставки зависит от суммы депозита. Клиенты Winline получат 100% от первого депозита, но не более 16 тыс. рублей, у «1хСтавка» — 100% от первого депозита, но не более 2 тыс. рублей, у «Пари-матч» — 100% от первого депозита, но не более 2,5 тыс. рублей, у «Фонбет» — 50% от первого депозита, но не более 3 тыс. рублей. С учётом отсутствия ограничений по коэффициенту и типу ставок, а также простых условий вывода бонус «Фонбет» выглядит самым выгодным.

4. Количество ставок и условия действия бонусов

По количеству ставок букмекеры делятся на две группы — в первой число ставок никак не ограничивается (Winline, «Бетсити», «1хСтавка», «Пари-матч»), а во второй по фрибету можно заключить только одно пари («Лига Ставок», 888.ru, bwin, и «Фонбет»). Многие операторы ограничивают срок действия акции: у Winline предложение доступно в течение 24 часов с момента регистрации, «Фонбет» даёт пользователю семь дней, а у клиентов «Лиги Ставок» и «Бетсити» будет по 30 суток.

В «1хСтавка» вся сумма бонуса должна быть использована перед выводом средств с игрового счета, иначе любые выигрыши с бонусного счета аннулируются. Игрокам «Пари-матч» для участия в акции необходимо пополнить свой счёт одним платежом на сумму от 500 рублей в течение семи дней с момента регистрации. Наконец, клиентам bwin нужно оставить свой e-mail на портале https://bet.championat.com и получить фрибет. После этого пользователю будет отправлено письмо, которое необходимо переслать по адресу support@bwin.ru с указанием логина в bwin.ru.

Какой российский букмекер предлагает лучший фрибет?

С положительной стороны стоит отметить «Лигу Ставок», bwin и «Бетсити» — бесплатные ставки у этих операторов можно использовать без особых неудобств. Лучший бонус предлагает «Фонбет». 3 тыс. рублей новым клиентам — самый большой фрибет, который предлагается российскими букмекерскими компаниями без условий отыгрыша, нет ограничений по коэффициенту и типу ставки и простые условия вывода — то, что нужно для новичка.