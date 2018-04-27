КС обязал страховщиков считаться с датой приема документов на выплату

Как следует из материалов суда, в 2011 году Матросов получил травму, не связанную с прохождением службы, но столь серьезную, что последствиями стали установление инвалидности и увольнение со службы по состоянию здоровья. В соответствии с законом военнослужащие и приравненные к ним сотрудники имеют право на служебную страховку. За выплатой Матросов обратился в компанию, с которой у его работодателя был заключен договор, но получил отказ. Произошло это только в 2014 году, однако закон признает страховым случаем получение инвалидности в течение года с момента увольнения со службы, и в случае Матросова это требование было соблюдено.

Тем не менее страховщики бывшему сотруднику в выплате отказали на том основании, что он неправильно оформил документы, а когда Матросов добился решения в свою пользу в суде, отказались платить неустойку за нарушение сроков выплаты — 845 тысяч рублей.

Основная коллизия этого дела — установление точного срока наступления выплаты. Если исчислять его с момента окончательного решения суда, то Матросову причитается всего 88 тысяч рублей, если же считать, что за страховой выплатой истец обратился надлежащим образом и должен был получить ее не позднее 31 декабря 2014 года — то в 10 раз больше. По мнению заявителя, такой подход ущемляют его право на судебную защиту.

Суд признал норму соответствующей Конституции. Но дал ей толкование, обязательное для страховщиков

Решение КС по данному делу основано на ранее высказанных правовых позициях.

— Именно день получения страховщиком документов, необходимых для принятия решения о выплате по договору обязательного государственного страхования, указан в качестве момента, с которого исчисляется предоставленный ему для осуществления этой выплаты 15-дневный срок, — указал КС.

Следуя этой позиции, суд признал норму, оспоренную Матросовым, соответствующей Конституции. Однако дал ей правоприменительное толкование, которое отныне обязательно для использования как страховыми компаниями, так и судами.

— Положение не предполагает отказ выгодоприобретателю в выплате неустойки за необоснованную задержку страховщиком выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья за период после истечения 15-дневного срока со дня получения документов для принятия решения о выплате страховых сумм, — указал КС РФ , — со ссылкой на наличие между ними судебного спора о выплате страховых сумм, если из состава и содержания полученных документов следовало, что выгодоприобретатель имеет право на соответствующую выплату.

Дело Ивана Матросова подлежит пересмотру.