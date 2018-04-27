Под Челябинском продают усадьбу за 140 миллионов рублей

Объявление о продаже усадьбы появилось в базе объявлений сайта по поиску недвижимости N1.RU На территории усадьбы коттедж 500 кв. м, есть бассейн, кинотеатр, гостевой дом, гараж, зона барбекю, игровой домик для детей.

«Коттедж в Увильдах один из самых дорогих объектов, когда-либо продавшихся не только в Челябинской области , но и на Урале в целом. Немного дороже сейчас продается только загородный дом в Екатеринбурге . Его цена — 146,9 млн руб.», — сообщает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

Напомним, что не так давно самая дорогая дача в Челябинской области продавалась на озере Увильды за 61 млн рублей.