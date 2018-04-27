Число сделок с недвижимостью в Болгарии выросло почти на 12% за год

По данным Реестра, по сравнению с предыдущим кварталом число сделок с недвижимостью в Болгарии сократилось на 37,8%. Аналитики объясняют слабые результаты первых трех месяцев года традиционно сезонными факторами, пишет Novinite.ru. Большинство сделок в первом квартале 2018 года покупатели заключили в Софии — чуть более 5 600. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 40,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В столице Болгарии самый востребованный тип недвижимости — жилье небольшой площади. Это связано с тем, что покупателей с бюджетом от €60 000 до €70 000 гораздо больше, чем располагающих суммой до €150 000. Следом за Софией по числу сделок в первые три месяца 2018-го идет Пловдив — 3569. Это на 29,6% меньше, чем в последнем квартале 2017 года, но на 19,9% больше, чем в первом квартале 2017-го. Кстати, доля жителей балканской страны, имеющих дом или квартиру в собственности, достигает 91%. В нашей базе — более 5000 предложений по продаже жилья в Болгарии.