Медведев: пора решить вопрос о пенсионном возрасте

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал свое самое категоричное заявление по вопросу о пенсионном возрасте. Пора переводить вопрос на законодательный уровень, подчеркнул Медведев.

Возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вопрос о необходимости поэтапного повышения возраста выхода на пенсию в условиях увеличения средней продолжительности жизни, отрицательных демографических подвижек и растущих расходов бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда России (ПФР) обсуждают уже несколько лет.

В октябре 2015 г. Медведев заявил, что «рано или поздно к проблематике пенсионного возраста нужно будет обратиться». «Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать. Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс», — отметил Медведев, сообщает "Интерфакс" . Однако премьер-министр не дал четких временных рамок, отметив, что «забегать вперед не надо».

В апреле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер-министр заявил, что «такого рода решения уже назрели», «их нужно обсуждать, и по ним нужно определяться».

"Про возраст я могу сказать следующее. Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей. Подступаться к этой теме необходимо", — отметил Медведевв интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым ».

"Обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — заявил премьер-министр.

Медведев напомнил, что возраст выхода на пенсию определен в 1930-х гг., когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. С тех пор положение изменилось, и «это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения».

"Еще раз подчеркиваю: они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем", — заключил Медведев.