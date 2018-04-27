Почти 72% обращений в ЦБ РФ от жителей Москвы и области в январе-марте касались кредитных организаций

«В I квартале 2018 г. от жителей Москвы и Московской области в Банк России поступило 15 тыс. 279 обращений. Это на 14,4% меньше, чем кварталом ранее. Порядка 71,8% обращений касались взаимоотношений граждан с кредитными организациями. Около трети из написавших по этой теме обратились с вопросами относительно потребительского кредитования; 22,6% обращений было связано с темой ипотеки; 8,7% — с темой банковских карт и банкоматов», — говорится в сообщении.

Кроме того, около 12% от общего числа обращений в Банк России жителей Москвы и Подмосковья в январе-марте 2018 г. касалось деятельности страховых компаний. Отмечается, что подавляющее большинство из этих потребителей (64,5%) жаловались на различные аспекты, связанные с ОСАГО. Треть из таких жалоб касалась неверного применения коэффициента бонус-малус при установлении цены полиса автогражданки, 21,7% обратившихся обращали внимание мегарегулятора на проблемы с е-ОСАГО.

«По сравнению с IV кварталом 2017 г. количество жалоб на трудности с заключением договора ОСАГО в электронной форме сократилось на 6%, на проблемы с КБМ — на 4%. Положительная динамика стала следствием своевременного принятия мер в отношении субъектов страхового дела по выявленным нарушениям», — приводятся в сообщении слова начальника управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилла Табакова.