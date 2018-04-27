На 3,5 млн рублей обманули вологжан за год кибермошенники

Такие факты приводит УМВД России по г. Вологда . В числе пострадавших в 2017 году — около тысячи человек. А общая сумма ущерба, превышающая 3,5 млн рублей, сопоставима со стоимостью большой трехкомнатной квартиры в областной столице.

В целом по стране, по статистике Банка России , в 2017 году было совершено 317,2 тыс. хищений с использованием электронных средств платежа на сумму 961,3 млн рублей. Причем в 90% случаев злоумышленники добивались своих целей, обманывая владельцев карт, пользуясь их доверчивостью.

Бороться с такими преступлениями сложно еще и потому, что 97% потерпевших не обращаются в полицию. Вместо этого они делятся подробностями в социальных сетях.

«Публикуя в Интернете подробности истории, в которой вы стали жертвой кибермошенников, вы не защищаете близких и друзей от подобных преступлений, а становитесь помощниками злоумышленников, по сути, написав для них готовую инструкцию для применения. Преступники собирают схемы, описанные в таких сообщениях, дорабатывают их и применяют сами», — такое обращение к своим клиентам распространило отделение Северо-Западного ГУ Банка России по Вологодской области

В 2017 году сотрудниками УМВД России по г. Вологде зарегистрировано 250 фактов, когда злоумышленники звонили под видом сотрудника кредитной или микрофинансовой организации (МФО), или от имени сотрудника сотовых компаний и просили реквизиты банковской карты для зачисления денег. Обычно они поясняют собеседнику, что ему одобрен кредит в режиме онлайн, или что со счета абонентского номера производились «несанкционированные платежи». Правоохранители предупреждают: свои данные сообщать нельзя ни в коем случае, настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Стоить избегать и ссылок на банковские сайты, которые приходят в СМС рассылке, также якобы от имени банка. Эта ссылка выведет на поддельный сайт финансовой организации. И если владелец карты оставит там свои данные, то злоумышленники получат полный доступ к его счетам.

«Также мошенниками широко используется такой способ получения доступа к банковским картам граждан, привязанным к абонентским номерам мобильных телефонов, как рассылка СМС сообщений содержащих в себе ссылку на вирусные программы. Когда выявляется, что с домена рассылается вирус (вредоносный код), или же на домене находится сайт, собирающий данные платежных карт, домен подлежит разделегированию, то есть владельцы лишаются права им распоряжаться). В Вологде за 2017 год зарегистрировано около 200 фактов», — рассказали нашим корреспондентам в УМВД России по г. Вологда

Чтобы обезопасить себя, полицейские советуют запомнить несколько правил. Во-первых, никогда и никому не сообщать свои паспортные данные, номера карт, cvn-коды. Ни один сотрудник банка не будет спрашивать номер вашей карты или просить перевести денежные средства на иные счета. Это касается также и случаев, когда неизвестные лица, представляясь по телефону сотрудниками полиции, требуют перевести денежные средства за якобы урегулирование совершенного вашим родственником правонарушения. Проверить такую информацию просто, связавшись с родными по телефону.

Еще один важный момент. Если сделка планируется в соцсетях и на сайтах для продажи, то даже предоставленные продавцом паспортные данные или заключение договора не являются гарантией, что вас не обманут. Как правило контрагенты оказываются вымышленными.