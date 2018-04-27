Декларацию о доходах за 2017 год можно подать до 3 мая

3 мая — последний день подачи декларации о доходах за 2017 год. Чтобы отчитаться, необязательно идти в налоговую. Обычно срок истекает 30 апреля, но в этом году он перенесен из-за выходных.

На данный момент есть четыре варианта подачи декларации. Два из них — онлайн: с помощью услуги «Представление налоговой декларации» на портале госуслуг и через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Также можно лично отнести документы в налоговую инспекцию или отправить почтой, предварительно заполнив форму на портале.

— В эпоху цифровизации электронный способ получения государственных услуг, подачи документов становится все актуальней, — отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов . — Это удобно. Главное преимущество ресурса — экономия времени и денег.

Подавать декларацию — это обязанность. Если будет обнаружено, что гражданин не отчитался за налогооблагаемый доход, минимальный штраф — 1000 рублей. Его придется заплатить, даже если на самом деле налога к уплате нет. А если налог начислен, штраф составит 5 процентов от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки подачи декларации, но не более 30 процентов.

Если гражданин работает и получает зарплату, о его доходах отчитывается работодатель. Заявитель должен сам заполнить и подать декларацию в случае продажи имущества (кроме недвижимости), находящегося в его собственности менее 3 лет, недвижимости, которой владел меньше минимального срока, предоставления квартиры в аренду и при других обстоятельствах.