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Майские пенсии доставят по особому графику
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Майские пенсии доставят по особому графику 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2018 году в России «незначительно изменился» график выплаты майских пенсий. Об этом сообщает The Russian Times.
Издание отмечает, что небольшие изменения связаны со средой, 9 мая: выплаты, которые должны проводиться в День Победы, пенсионеры получат на два дня раньше — в рабочий день.
По данным The Russian Times, россиянам, получающим пенсии в первых числах месяца через Сбербанк, деньги начислят после третьего мая. Тем, кто обычно получает пенсии позже, выплаты придут после девятого мая.
Издание подчеркивает, что все выплаты пенсионеры получат своевременно, в зависимости от региона. Жители Забайкалья получают пенсии ежемесячно семнадцатого числа, а в Самарской области — четырнадцатого числа. Выплаты россиянам приходят до двадцать пятого числа каждого месяца.
С 1 апреля в России все государственные пенсионные выплаты, включая социальные пенсии, были проиндексированы на 2,9 процента. После этого средняя социальная пенсия выросла на 255 рублей — до 9062 рубля.
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