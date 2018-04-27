Власти Коми: большинство предприятий АПК столкнутся с трудностями при выплате МРОТ

СЫКТЫВКАР , 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Более 180 млн рублей не хватает сельскохозяйственным предприятиям в Коми для выплат с 1 мая этого года повышенного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

"Из 52 предприятий агропромышленного комплекса лишь 10 смогут дальше безболезненно работать, трудностей у них не возникнет, зарплаты работников превышают МРОТ. Остальным нужно пересмотреть затраты, штаты, структуру. Мы видим избыток работников во многих предприятиях, но и видим, что иных вариантов на местах нет — другой работы не найти в деревне. Всего на отрасль не хватает 183 млн рублей для выплат повышенного МРОТ", — сказал Князев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации оказались 38 регионов России , которые сейчас добиваются дополнительной помощи из федерального бюджета. В республиканском бюджете на данный момент нет возможности повысить субсидии аграриям, отметил Князев.

Ранее Совет Федерации РФ выбрал Коми и Архангельскую область в качестве пилотных для изучения практики применения районных коэффициентов и северных надбавок к зарплате. Общественный совет при минсельхозе Коми предложил рассмотреть варианты перенести часть нагрузки по оплате «северных» на федеральный бюджет, вернуть часть полностью уплачиваемого в федеральный бюджет налога на добычу полезных ископаемых, а также предоставить северным регионам налоговые льготы и снизить тарифы страховых платежей.

С 1 января 2018 года со вступлением в силу федерального закона о повышении минимальной зарплаты на 20% МРОТ составляет 9 тыс. 489 рублей. С 1 мая этого года он повысится до 11 тыс. 163 рублей. С учетом районного коэффициента и северных надбавок минимальные зарплаты в Коми составят от 18,9 тыс. рублей на юге региона до 26,7 тыс. рублей на севере.