Ещё
В Ростове запущена оплата проезда банковской картой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове запущена оплата проезда банковской картой 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Газета Daily
Сбербанк и АРПС продолжают сотрудничество в рамках проекта «Развитие безналичной системы оплаты проезда в городском транспорте Ростова-на-Дону» и запускают возможность оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. С 28 апреля пассажиры всех трамваев города могут оплачивать проезд с помощью банковских карт любого банка и мобильных устройств. Главное условие — карта должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты (PayPass и PayWave), а смартфоны — оснащены чипом NFC и специальным приложением (Android Pay, Apple Pay, SamsungPay и т.д.) Приложив банковскую карту к центральной части нового зеленого валидатора, пассажир увидит на экране информацию об успешной оплате и услышит голосовое сопровождение. В случае, если на карте недостаточно средств или карта недействительна, валидатор также сообщит об этом пассажиру. Кроме того, пассажиры могут оплачивать одной картой проезд членов своей семьи или друзей. Для этого необходимо последовательно приложить карту необходимое число раз и дождаться подтверждения оплаты на экране валидатора. Отслеживание количества совершенных поездок по банковским картам уже сейчас доступно в личном кабинете пассажира https://securepayments.sberbank.ru/tkp_rostovnadonu_ui/login. Для получения информации достаточно ввести номер банковской карты. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет аналогична стоимости проезда с помощью других инструментов безналичной оплаты. Высокий уровень безопасности самих платежей поддерживается благодаря участию в проекте нашего партнера ПАО «Сбербанк». Сбербанк обеспечивает эквайринг для новых зеленых валидаторов, установленных в транспортных средствах на городских маршрутах вместо прежних желто-синих в рамках обновления и модернизации платежной системы.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове-на-Дону в 11 раз увеличился спрос на мойку окон С 1 мая МРОТ увеличат до 11 163 рублей В Стерлитамак 17-летний школьник напал с ножом и поджег учебный класс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России142
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост774
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»7
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО98
Россию назвали страной второго сорта347
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение