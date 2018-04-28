В Ростове запущена оплата проезда банковской картой 

Сбербанк и АРПС продолжают сотрудничество в рамках проекта «Развитие безналичной системы оплаты проезда в городском транспорте Ростова-на-Дону» и запускают возможность оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. С 28 апреля пассажиры всех трамваев города могут оплачивать проезд с помощью банковских карт любого банка и мобильных устройств. Главное условие — карта должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты (PayPass и PayWave), а смартфоны — оснащены чипом NFC и специальным приложением (Android Pay, Apple Pay, SamsungPay и т.д.) Приложив банковскую карту к центральной части нового зеленого валидатора, пассажир увидит на экране информацию об успешной оплате и услышит голосовое сопровождение. В случае, если на карте недостаточно средств или карта недействительна, валидатор также сообщит об этом пассажиру. Кроме того, пассажиры могут оплачивать одной картой проезд членов своей семьи или друзей. Для этого необходимо последовательно приложить карту необходимое число раз и дождаться подтверждения оплаты на экране валидатора. Отслеживание количества совершенных поездок по банковским картам уже сейчас доступно в личном кабинете пассажира https://securepayments.sberbank.ru/tkp_rostovnadonu_ui/login. Для получения информации достаточно ввести номер банковской карты. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет аналогична стоимости проезда с помощью других инструментов безналичной оплаты. Высокий уровень безопасности самих платежей поддерживается благодаря участию в проекте нашего партнера ПАО «Сбербанк». Сбербанк обеспечивает эквайринг для новых зеленых валидаторов, установленных в транспортных средствах на городских маршрутах вместо прежних желто-синих в рамках обновления и модернизации платежной системы.