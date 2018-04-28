Главный судебный пристав Кировской области в прошлом году заработал 2,3 млн рублей

УФССП по Кировской области опубликовало сведения о доходах сотрудников за 2017 год. Согласно декларации, главный судебный пристав региона Сергей Женихов за прошлый год заработал 2,3 млн рублей, его супруга внесла в семейную копилку гораздо меньший вклад — только 231 тыс. рублей. Женихов владеет гаражом, автомобилем «Фольксваген Тигуан» и долей в квартире (61 кв.м). Его жене принадлежит небольшая дача (45 кв.м), земельный участок (710 кв.м) и доля в вышеназванной квартире.

Заместитель Женихова Светлана Шорохова в 2017 году заработала 1,06 млн рублей. Ей принадлежит квартира (101 кв.м) и земельный участок площадью 593 кв. м. Муж владеет долями в вышеназванных объектах, квартирой (46 кв.м) и автомобилем «Мицубиси Лансер». Он в прошлом году внес в семейный бюджет 187 тыс. рублей.

Еще один зам руководителя региональной УФССП Валерий Косарев задекларировал 1,3 млн рублей дохода. Ему в равных долях с супругой принадлежит квартира (83 кв.м), а также мотоцикл «Минск» и автомобиль «Ауди А6». Жена Косарева за 2017 год заработала 129 тыс. рублей.

Третий зам Женихова Сергей Данилович за 2017 год получил 1,05 млн рублей. Он вместе с супругой владеет квартирой площадью 34,5 кв.м, а также машиной «Черри Тигго». Супруга Даниловича в прошлом году пополнила семейный бюджет на 402 тыс. рублей.

Фото: 1istochnik.ru