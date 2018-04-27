У россиян появятся личные идентификационные номера

Благодаря нововведению, которое вводится в России с 2019 года, забив в электронную базу личный код человека, станет известна вся информация о нем. Единый идентификационный номер, который получит со следующего года каждый россиянин, позволит установить номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом сообщает Lenta.ru.

Номер идентификатора будет уникальным и позволит найти данные о гражданине в любой базе. К примеру, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Также по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги.

Такое объединение, по мнению экспертов, существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками, полагают эксперты..