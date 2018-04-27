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Россиян пронумеруют
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Россиян пронумеруют 

Авторадио 54 минуты назад
В 2019 году каждый россиянин получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить данные его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом пишет газета «Известия». Нововведение позволит найти информацию о гражданине в любой базе, отмечает издание. Например, на сайте Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Такое объединение упростит взаимодействие людей с госорганизациями и банками. В ряде стран уже существует аналог такой системы — личный номер, который дается с рождения и используется для привязки гражданина к его документам: паспорту, правам или медицинской страховке.
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