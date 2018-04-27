Ещё
Волгоградцы, несмотря на праздники, получат майские пенсии вовремя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян захотел умереть дома
Джигарханян захотел умереть дома

Волгоградцы, несмотря на праздники, получат майские пенсии вовремя 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Выплата пенсий за май через отделения почтовой связи стартует 3 мая в соответствии с установленным в Волгоградской области периодом. Разносить их будут пожилым местным жителям как обычно вплоть до 22 число.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ПФР, праздничные дни 1 и 2 мая не повлияют на график выдачи пенсий. Для своевременного получения выплат пожилых людей просят при планировании личного времени учесть эту информацию.
Перечисление пенсий и других соцвыплат за май на счета волгоградцев через банки будет производиться, начиная с 4 числа.
АиФ Волгоград: последние новости
Туристы не спешат снимать к ЧМ квартиры в Волгограде из-за высоких цен Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска Волгоградская область вошла в тройку лидеров регионов ЮФО по развитию ГЧП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию158
Джигарханян захотел умереть дома8
Поставим Макаревича на место926
Кореи помирились367
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение