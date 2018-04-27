Объемы жилищного строительства в Кировской области начали расти

Объем жилищного строительства в регионе растут, сообщает Кировстат. В первом квартале 2018 года введено 143 тыс. кв. метров жилья или 1830 квартир. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 143 тыс. кв. метров 98 тыс. — индивидуальные жилые дома. Темпы их строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 4,3 раза.

При этом цены на жилье в Кировской области резко упали. Средняя стоимость «квадрата» жилья в регионе за январь-март составила 25 тыс. рублей, хотя в 2017 составляла 32 тыс.

Снижение цен эксперты связывают с переизбытком жилья на рынке.

— «Кировский рынок перенасыщен некачественным жильем и квартирами эконом-класса, которое кировчане не хотят покупать. У того же „Кировского ССК“ сейчас стоят 1,5 тыс. квартир-студий, — рассказывал »ФедералПресс» исполнительный директор компании «Риэлти Групп» Кирилл Первушин. — Да, есть проблемы с развитием социальной инфраструктуры, но ее появление должно стимулировать государство»

Первушин прогнозировал, что объемы строительства в ближайшее время не будут расти. В июле вступят в силу поправки в закон о долевом строительстве, предполагающие создание компенсационного фонда для защиты интересов дольщиков за счет застройщиков и другие ужесточения для стройбизнеса. Получить площадки застройщикам будет гораздо сложнее. Поэтому сейчас застройщики «забивают» участки, говорит Первушин, хотя вести строительство на них в ближайшее время не собираются.