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НБД-Банк подвел итоги программы стимулирования кредитования субъектов МСП
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НБД-Банк подвел итоги программы стимулирования кредитования субъектов МСП 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
За время действия Программы стимулирования кредитования субъектов МСП (с декабря 2016 года по апрель 2018-го), реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России через банки-партнеры, НБД-Банк утвердил 27 кредитов на общую сумму 615 млн 740 тысяч рублей.
НБД-Банк уделяет особое внимание финансированию социально значимых проектов предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
Реализация совместных мероприятий с Корпорацией МСП позволяет поддерживать малые и средние компании путем предоставления им кредитных средств на льготных условиях для создания или приобретения основных средств, запуска новых проектов.
«Сотрудничество НБД-Банка с Корпорацией МСП открывает больше возможностей для предпринимателей — владельцев малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Как правило, реализация перспективных инвестиционных проектов требует довольно обширных финансовых вложений, источником финансиования которых является банковский кредит. Данная Программа позволяет получить средства по привлекательной процентной ставке, что дает возможность клиентам НБД-Банк снизить финансовые издержки на инвестиционной и эксплуатационной фазе инвестиционного проекта», — отметил начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.
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