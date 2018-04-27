За хранение персданных вне РФ начнут штрафовать 

Минкомсвязи предлагает ввести новые составы правонарушений, касающиеся обработки персональных данных.
Во-первых, предложено штрафовать оператора персданных, если при сборе, обработке или хранении сведений оператор пользуется базой данных, находящейся за пределами РФ. Размер санкций для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлиц оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 75 тыс. руб.
Во-вторых, законопроект предусматривает наказание за несоблюдение конфиденциальности персданных. Если данные раскроют третьим лицам или распространят, не получив согласие их субъекта, операторов, допустивших подобное нарушение, будут штрафовать: с должностных лиц возьмут от 4 тыс. до 6 тыс. руб., а компаниям придется заплатить от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Сейчас в КоАП РФ нет ответственности за подобные правонарушения.