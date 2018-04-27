Ещё
За хранение персданных вне РФ начнут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За хранение персданных вне РФ начнут штрафовать 

Время бухгалтера 35 минут назад
Минкомсвязи предлагает ввести новые составы правонарушений, касающиеся обработки персональных данных.
Во-первых, предложено штрафовать оператора персданных, если при сборе, обработке или хранении сведений оператор пользуется базой данных, находящейся за пределами РФ. Размер санкций для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлиц оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 75 тыс. руб.
Во-вторых, законопроект предусматривает наказание за несоблюдение конфиденциальности персданных. Если данные раскроют третьим лицам или распространят, не получив согласие их субъекта, операторов, допустивших подобное нарушение, будут штрафовать: с должностных лиц возьмут от 4 тыс. до 6 тыс. руб., а компаниям придется заплатить от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Сейчас в КоАП РФ нет ответственности за подобные правонарушения.
Время бухгалтера: последние новости
Заканчивается Декларационная кампания-2018 Сберкнижки скоро отменят Финансисты напомнили о размере взносов «за себя»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна56
Что Меркель отдаст за российский газ84
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Морской авиации России предрекли смерть558
Трамп сообщил о ночевке в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение