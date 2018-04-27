За хранение персданных вне РФ начнут штрафовать

Минкомсвязи предлагает ввести новые составы правонарушений, касающиеся обработки персональных данных.

Во-первых, предложено штрафовать оператора персданных, если при сборе, обработке или хранении сведений оператор пользуется базой данных, находящейся за пределами РФ . Размер санкций для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлиц оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 75 тыс. руб.

Во-вторых, законопроект предусматривает наказание за несоблюдение конфиденциальности персданных. Если данные раскроют третьим лицам или распространят, не получив согласие их субъекта, операторов, допустивших подобное нарушение, будут штрафовать: с должностных лиц возьмут от 4 тыс. до 6 тыс. руб., а компаниям придется заплатить от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Сейчас в КоАП РФ нет ответственности за подобные правонарушения.