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РСА: Проект Минфина РФ по либерализации тарифов ОСАГО требует проработки
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РСА: Проект Минфина РФ по либерализации тарифов ОСАГО требует проработки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Для эффективной работы страховых компаний необходимо доработать ряд моментов, связанных с предлагаемой Минфином РФ либерализацией тарифов ОСАГО. Такое мнение в интервью Агентству городских новостей «Москва» высказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
«Необходимо проработать ряд моментов по либерализации тарифов ОСАГО. На сегодня тарифы слабо дифференцированы, для «плохого» и «хорошего» водителя они практически одинаковые. Это не отвечает потребностям рынка», — пояснил он.
По его словам, для начала страховым компаниям нужно предоставить возможность устанавливать индивидуальные коэффициенты.
«Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель или просто недобросовестный делец получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший. Это позволит компенсировать издержки по «рисковому» сегменту, при этом «хорошие» водители не будут платить за «плохих»», — пояснил Е. Уфимцев.
Как сообщалось ранее, Минфин разработал проект поправок в закон об ОСАГО, согласно которому, предлагается устанавливать срок действия полиса кратным одному году — не менее года и не более трех (по соглашению страхователя и страховщика). Сейчас минимальный срок действия полиса составляет три месяца. Поправки призваны стать первым шагом по освобождению ОСАГО от госрегулирования. Полисы предлагается разделить три вида: с лимитом 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу; по 1 млн руб. за вред жизни и здоровью и за вред имуществу; а также по 2 млн руб. за вред жизни и здоровью и за вред имуществу. Страховую сумму планируется определять по соглашению сторон.
Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО ряд дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, которые смогут определять сами страховые компании.
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