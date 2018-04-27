РСА: Проект Минфина РФ по либерализации тарифов ОСАГО требует проработки

«Необходимо проработать ряд моментов по либерализации тарифов ОСАГО. На сегодня тарифы слабо дифференцированы, для «плохого» и «хорошего» водителя они практически одинаковые. Это не отвечает потребностям рынка», — пояснил он.

По его словам, для начала страховым компаниям нужно предоставить возможность устанавливать индивидуальные коэффициенты.

«Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель или просто недобросовестный делец получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший. Это позволит компенсировать издержки по «рисковому» сегменту, при этом «хорошие» водители не будут платить за «плохих»», — пояснил Е. Уфимцев.

Как сообщалось ранее, Минфин разработал проект поправок в закон об ОСАГО, согласно которому, предлагается устанавливать срок действия полиса кратным одному году — не менее года и не более трех (по соглашению страхователя и страховщика). Сейчас минимальный срок действия полиса составляет три месяца. Поправки призваны стать первым шагом по освобождению ОСАГО от госрегулирования. Полисы предлагается разделить три вида: с лимитом 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу; по 1 млн руб. за вред жизни и здоровью и за вред имуществу; а также по 2 млн руб. за вред жизни и здоровью и за вред имуществу. Страховую сумму планируется определять по соглашению сторон.

Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО ряд дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, которые смогут определять сами страховые компании.