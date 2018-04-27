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Туроператоры фиксируют аннуляции туров в Армению на фоне политической напряженности в стране
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Туроператоры фиксируют аннуляции туров в Армению на фоне политической напряженности в стране 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Политическая напряженность в Армении привела к значительному снижению спроса на направление. В ряде компаниях отметили, что в течение недели с 13 апреля фактически не поступало ни одной заявки на туры в Армению — при том, что ранее в неделю бронировались десятки туров на майские праздники и летний период. Однако аннуляций по турам не происходило — туристы ожидали урегулирования ситуации в стране. На этой неделе небольшое количество аннуляций по турам начало поступать», — говорится в сообщении.
Так, в туроператорской компании «Дельфин» отметили, что отменено не более 10-15% бронирований.
«Аннулируются туры на первые майские выходные. По примерным оценкам, отменено не более 10-15% бронирований. Туры с большей глубиной пока не аннулируются», — сообщил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В то же время, в компаниях Национальный туроператор АЛЕАН и «Музенидис Трэвел»сообщают, что аннуляций по турам в Армению на майские праздники пока не происходит.
«В дни, когда в стране нарастало напряжение, мы видели снижение темпов продаж. На этой неделе спрос снова восстанавливается», — рассказал гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекидис.
В компании АЛЕАН отмечают, что каких-либо значительных изменений спроса на Армению ближе к майским праздникам ожидать не стоит, даже если ситуация вдруг полностью урегулируется.
По данным туроператоров, на майские праздники наибольшим спросом у туристов пользуются экскурсионные программы по Армении. Средняя продолжительность таких туров составляет три-семь дней. Чаще всего туристы путешествуют по стране, не ограничиваясь пребыванием в Ереване.
С 13 апреля в Ереване проходят акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. В начале этой недели С. Саргасян подал в отставку, однако это не прекратило выступлений.
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