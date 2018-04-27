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Российский турпоток в Дубай вырос вдвое в январе-марте — до 259 тыс. человек
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Российский турпоток в Дубай вырос вдвое в январе-марте — до 259 тыс. человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Российский турпоток в Дубай вырос в I квартале 2018 г. вдвое — до 259 тыс. человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ).
«Первое место по объему турпотока в Дубай в январе-марте 2018 г. заняли гости из Индии — 617 тыс. прибытий, рост на 7% в годовом выражении. На втором и третьем местах — туристы из Саудовской Аравии и Великобритании — здесь по сравнению с результатами I квартала есть падение объемов — на 1% и 8% соответственно. На четвертом месте расположилась Россия. В I квартале 2018 г. в Дубай приехали 259 тыс. туристов из нашей страны. Это на 106% больше, чем в январе-марте прошлого года: рекордные темпы роста для топ-10 ключевых въездных рынков Дубая. Замыкает топ-5 ключевых рынков Дубая Китай с 258 тыс. туристов (годовой рост на 12%)», — говорится в сообщении.
Всего, согласно статистике ДТКМ, в январе-марте 2018 г. в эмират Дубай прибыли 4,7 млн туристов. В региональном разрезе, в I квартале 2018 г. 23% туристов в Дубай прибыли из Западной Европы, 17% — из Южной Азии, столько же — из стран Персидского залива (GCC), 11% — из других стран Ближнего Востока и Северной Африки (MEA), 10% — из стран Северной и Юго-Восточной Азии, и, наконец, 10% — из России, стран СНГ и Восточной Европы.
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