Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений в РФ привяжут к единому номеру

Новый номер объединит данные каждого россиянина: номер паспорта, пенсионного удостоверения и страхового полиса.

Разработкой сквозного идентификатора в настоящее время занимаются банк России, Минкомсвязи министерство финансов . По планам разработчиков, благодаря введению единого номера россияне смогут найти свои данные в любой базе: в Пенсионном фонде, в МВД и так далее.

Издание поясняет, что уникальный номер появится уже в следующем 2019 году.

Собеседник издания, близкий к Минкомсвязи, отметил, что, возможно, со временем сквозной идентификационный номер заменит российским гражданам все остальные документы.