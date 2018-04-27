Деньги нашлись, но на другом счёте

Фото с ресурса rostovgazeta.ru Крупное предприятия Вязниковского района попало в поле зрение судебных приставов. Дело в том, что рабочим компании ООО «Ст-Лайн» не выплачивали зарплаты. Долг предприятия составил свыше 3,5 миллионов рублей. В отношении конторки открыли административное производство и судебные приставы отправились его исполнять.

Надзорные органы установил, что у компании-должника, оказывается, есть расчётный счёт в другом банке. После того, как этот факт был установлен приставами, подписали постановление о взыскание денежных средств со счёта должника.

В результате действий приставов задолженность по зарплате была взыскана в полном объеме. Сейчас деньги перечисляются работникам предприятия.