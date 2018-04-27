Ещё
Деньги нашлись, но на другом счёте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деньги нашлись, но на другом счёте 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rostovgazeta.ru  Крупное предприятия Вязниковского района попало в поле зрение судебных приставов. Дело в том, что рабочим компании ООО «Ст-Лайн» не выплачивали зарплаты. Долг предприятия составил свыше 3,5 миллионов рублей. В отношении конторки открыли административное производство и судебные приставы отправились его исполнять.
Надзорные органы установил, что у компании-должника, оказывается, есть расчётный счёт в другом банке. После того, как этот факт был установлен приставами, подписали постановление о взыскание денежных средств со счёта должника.
В результате действий приставов задолженность по зарплате была взыскана в полном объеме. Сейчас деньги перечисляются работникам предприятия.
ТВ-МИГ: последние новости
Четыре тысячи должников отключат от газа Особый знак «Надежды земли Владимирской» За старую газовую плиту будут штрафовать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна56
Что Меркель отдаст за российский газ84
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Морской авиации России предрекли смерть558
Трамп сообщил о ночевке в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение