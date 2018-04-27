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Россияне закупились подделками
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Россияне закупились подделками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне признались, что зачастую покупают нелегальную и контрафактную продукцию в «островках» торговых центров — точках продаж, находящихся в проходах, а не в павильонах ТЦ. Такие данные приводятся в исследовании юридической фирмы BrandMonitor, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
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Почти треть россиян (29 процентов) призналась, что часто покупает различные товары в так называемых «островках», еще 44 процента заявили, что покупают товары в подобных точках редко. 27 процентов респондентов заверили, что никогда не покупали в них продукцию.
Для проверки качества продукции, реализуемой в подобных «островках», BrandMonitor провела более 100 тестовых закупок, по итогам которых выяснила, что 82 процента подобных точек торгуют контрафактной продукцией — нелегальными репликами известных брендов.
Наиболее востребованными товарами в «островках» являются косметика и парфюм, в покупке которых признались 47 процентов опрошенных. На втором месте оказалась электроника (21 процент), на третьем — часы (18 процентов). Контрафактную одежду и обувь покупают 11 процентов посетителей торговых центров.
При этом большинство россиян (54 процента) убеждены, что подобный полулегальный формат торговли — это норма, а сами точки относятся к ТЦ. Еще 46 процентов респондентов уверены, что «островки» никак не связаны с ТЦ и выступают исключительно в качестве независимых торговых точек. В доверии к «островкам» признались 25 процентов респондентов, о недоверии заявили 13 процентов, однако наиболее частым ответом стал вариант «некоторым доверяю, некоторым нет» — за него отдали свой голос 62 процента респондентов.
О проблемах с покупками в «островках» рассказали 52 процента опрошенных респондентов: 21 процент опрошенных посетовал на отсутствие гарантии на товар, 18 процентов пожаловались на подделки оригинального товара, 13 процентов — на низкое качество. При этом обменять или вернуть деньги за купленный товар низкого качества смогли 69 процентов респондентов. Всего BrandMonitor опросила 7,6 тысячи респондентов в восьми федеральных округах России.
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