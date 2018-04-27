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В Минпромторге зафиксировали рост швейного производства в России
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В Минпромторге зафиксировали рост швейного производства в России 

RT на русском 55 минут назад
За 2017 год в швейной отрасли отгружено товаров собственного производства на общую сумму 151,7 млрд рублей, что почти на 4% больше, чем за 2016 год. Об этом RT сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Положительную динамику в ведомстве объясняют техническим перевооружением отрасли и улучшением сырьевого обеспечения.
По данным Минпромторга, активно развивается производство одежды для спорта и отдыха, мужских костюмов, детской обуви, постельного белья и текстильных изделий для путешествий.
При этом в настоящее время доля отечественной швейной продукции на внутреннем потребительском рынке составляет около 20%.
В последнее время транснациональные бренды увеличивают объёмы контрактного производства в России, а популярные отечественные торговые марки расширяют сети магазинов, что также позитивно влияет на рост спроса на отечественную продукцию, считают в ведомстве.
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